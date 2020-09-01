|
В Беларуси запущена онлайн-платформа против травли среди детей
Источник материала: Tut.by
1 сентября в Беларуси была запущена онлайн-платформа «Нулевое сентября»
Буллинг — вид психологического или физического насилия, когда происходит систематическое преследование одного или нескольких детей группой. Например, группа детей постоянно обзывает, дразнит, высмеивает, обижает одного и того же ребенка; кого-то постоянно игнорируют, не слышат, отказываются стоять рядом и тому подобное. Сегодня при травле все чаще используются интернет-технологии: смартфоны и приложения, мессенджеры и социальные сети — и буллинг превращается в кибербуллинг.
Согласно Национальному исследованию по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь, проведенному в 2018 году рядом государственных учреждений страны под эгидой ЮНИСЕФ, в белорусских школах широко распространена травля детьми друг друга. Так, каждый второй ребенок, обучающийся в учреждениях общего среднего образования, и два из пяти учащихся в учреждениях профессионально-технического образования подверглись насилию в школьном окружении. При этом о травле со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8−11-х классов интернатных учреждений; 60,1% — 5−7-х классов учреждений общего среднего образования и 82,1% учащихся 5−7-х классов интернатных учреждений. По данным
«Самое эффективное средство против травли среди детей — распространение идеи об ее недопустимости. Если дети будут понимать, что травля может сломать жизнь другому ребенку, вызвать депрессию или стать причиной нежелания жить, а родители будут знать, как реагировать на поведение ребенка, если он стал участником буллинга, то наши шансы остановить буллинг среди детей существенно увеличиваются.
Мы создали онлайн-платформу „Нулевое сентября“, чтобы остановить буллинг. Что делать, с кем посоветоваться, как себя вести, как остановить травлю — здесь ответ найдет каждый», — отметила Ольга Шаратута, инициатор онлайн-платформы «Нулевое сентября».
Платформа «Нулевое сентября» аккумулирует следующую информацию.
«Буллинг — это явление, с которым каждый ребенок хотя бы раз сталкивался в школе. Насилие в школьной среде — одна из наиболее острых социальных проблем среди молодежи во всем мире и в нашей стране. На это указывает и статистика обращений в Республиканский центр психологической помощи: каждое четвертое обращение в центр связано с проблемами участников образовательного процесса, — прокомментировала Татьяна Колас, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи БГПУ имени Максима Танка. — Долгое время травля считалась неизбежным, но неопасным злом в детских коллективах, но сегодня психологи уверены, что опыт травли вовсе не безобиден и может иметь серьезные последствия. Справиться с травлей в одиночку практически невозможно, а потому очень важно, чтобы ребенок, который стал жертвой или свидетелем буллинга, рассказал об этом родителю, учителю или школьному психологу. Защитить детей от насилия — задача взрослых, и наше главное оружие в борьбе с буллингом — это чуткость, информированность, способность увидеть проблему и вовремя прийти на помощь».
Со временем сайт онлайн-платформы будет наполняться контактами специалистов и учреждений, которые профессионально работают над предотвращением травли и оказывают помощь детям и их родителям. Инициаторы «Нулевого сентября» продолжают собирать единомышленников, чтобы вместе предотвращать травлю среди детей. И готовы рассмотреть любые предложения по сотрудничеству от коммерческих и некоммерческих организаций, от единомышленников и волонтеров. Адрес для связи: 0september.by@gmail.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициаторами платформы выступила группа интеллектуальных волонтеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)