«Категорически не согласна». Тихановская резко высказалась о новой партии штаба Бабарико и её идеях

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская, известная как возможный президент Беларуси, если бы выборы не были сфальсифицированы, прокомментировала вчерашнее заявление Марии Колесниковой и Виктора Бабарико о создании партии «Вместе».

«Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право. Вместе с тем, я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна.

Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей.

Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами – это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки. <...>

Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан».

Всё это – реакция Светланы на видео Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. В ней Виктор сделал заявление, что «мы не смогли победить на выборах» и что следом нужно работать над конституционно реформой. Смотрите сами: