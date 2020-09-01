Какие предметы будут изучать в средних школах Беларуси в 2020/2021 учебном году

Источник материала: Sputnik Беларусь

В опубликованном Министерством образования типовом учебном плане на 2020/2021 учебный год заметных изменений по сравнению с прошедшим учебным годом нет: "почасовка" для предметов соответствует прошлогодней. В перечень изучаемых предметов вернулось черчение, которое будут изучать в десятых классах.

Всего в белорусских школах, гимназиях и лицеях около двух десятков основных предметов, которые могут разниться в зависимости от типа учреждения образования. Наибольшее количество предметов в средних школах и школах-интернатах: за 11 лет школьники изучают 24 предмета. В школах с языком национального меньшинства к перечню дисциплин добавляются родные язык и литература.

В некоторых специализированных учебных заведениях список основных предметов короче – в нем могут отсутствовать физкультура или допризывная подготовка. Однако в таких случаях ученики дополнительно обучаются по предметам своей специализации.

Небольшие различия есть и в программе гимназии и средней школы — разница в количестве часов трудового обучения и иностранных языков.

Основные предметы из программы среднего образования Беларуси, а также информация о том, в каком классе какие дисциплины изучают – в инфографике Sputnik.