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Футболисты сборной, Радваньска и другие польские спортсмены поддержали протестующих белорусов

01.09.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ряд польских спортсменов, включая футболистов сборной Камила Глика, Артура Боруца, Бартоша Капустки, и экс-второй ракетки мира Агнешки Радваньской, поддержали протестующих в Беларуси.

Среди высказавших слова поддержки также олимпийские чемпионы Петр Малаховски, Отилия Енджейчак и Шимон Копецки.

Видео подготовлено Министерством спорта Польши.

 
 
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Ряд польских спортсменов, включая футболистов сборной Камила Глика, Артура Боруца, Бартоша Капустки, и экс-второй ракетки мира Агнешки Радванской, поддержали...
 
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