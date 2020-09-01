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Футболисты сборной, Радваньска и другие польские спортсмены поддержали протестующих белорусов
Источник материала: Tut.by
Ряд польских спортсменов, включая футболистов сборной Камила Глика, Артура Боруца, Бартоша Капустки, и экс-второй ракетки мира Агнешки Радваньской, поддержали протестующих в Беларуси.
Среди высказавших слова поддержки также олимпийские чемпионы Петр Малаховски, Отилия Енджейчак и Шимон Копецки.
Видео подготовлено Министерством спорта Польши.
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Ряд польских спортсменов, включая футболистов сборной Камила Глика, Артура Боруца, Бартоша Капустки, и экс-второй ракетки мира Агнешки Радванской, поддержали...
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