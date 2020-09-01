ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеграм: Золотовалютные резервы Беларуси в августе рухнули на $1,354 млрд.

01.09.2020 14:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

За август 2020 года золотовалютные резервы Беларуси рухнули сразу на $1,354 млрд., сообщает телеграм-канал «Эканомiка» со ссылкой на собственных подписчиков.

«Информация из первоисточника — за август ЗВР снизились на 1,354 миллиарда», - говорится в сообщении.

Официальная публикация данных о ЗВР состоится в понедельник 7 сентября. Если цифра подтвердится, то это станет новым антирекордом.

ЗВР Беларуси на 1 августа 2020 года составили $8,858 млрд. и в июле выросли на $61,8 млн. за счет резкого роста цен на золото. Таким образом, на 1 сентября объем ЗВР мог снизиться до $7,504 млрд.

Причины снижения – резкий рост проса на валюту после жестоких репрессий власти в адрес протестующих и отток валютных вкладов. Следует отметить, что ситуацию на валютном рынке страны можно стабилизировать в одно мгновенье: надо просто сказать два слова…

Редакция afn.by направила в Нацбанк РБ запрос с просьбой подтвердить/опровергнуть информацию о снижении ЗВР.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За август 2020 года золотовалютные резервы Беларуси рухнули сразу на $1,354 млрд., сообщает телеграм-канал «Эканомiка» со ссылкой на собственных подписчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар на первых осенних торгах подешевел до минимума за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика