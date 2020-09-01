Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусские танкисты одержали победу в первом полуфинале "Танкового биатлона", соревнования прошли во вторник на полигоне в Алабино, передает Sputnik.

В полуфинальной эстафете выступали по три экипажа от каждой команды. Белорусы, совершив несколько промахов, по итогам финишировали первыми, показав время 1 час 37 минут и 33 секунды. Причем команда улучшила на две минуты свое время, показанное в прошлом году.

На втором месте заезд закончила команда Китая, третьими стали танкисты из Азербайджана, сборная Сербии стала четвертой.

"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.

В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная привезла на соревнования свои боевые машины, доработанные на оборонных заводах. На этот раз во время жеребьевки им достался синий цвет. Сборная Китая же выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам танки предоставляет российская сторона.

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