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Белорусы победили в первом полуфинале "Танкового биатлона"
01.09.2020 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусские танкисты одержали победу в первом полуфинале "Танкового биатлона", соревнования прошли во вторник на полигоне в Алабино, передает Sputnik.
В полуфинальной эстафете выступали по три экипажа от каждой команды. Белорусы, совершив несколько промахов, по итогам финишировали первыми, показав время 1 час 37 минут и 33 секунды. Причем команда улучшила на две минуты свое время, показанное в прошлом году.
© Sputnik / Илья Питалев
На втором месте заезд закончила команда Китая, третьими стали танкисты из Азербайджана, сборная Сербии стала четвертой.
"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.
В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная
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Даже несколько промахов не помешало танкистам показать лучшее время в заезде, причем они улучшили свой результат, показанный в прошлом году.
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