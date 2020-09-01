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Фотофакт. Студенты, преподаватели и выпускники Академии искусств вышли на акцию протеста
Источник материала: Навiны
Днем 1 сентября студенты, преподаватели и выпускники Белорусской государственной академии искусств вышли на акцию протеста против насилия и беззакония.
Они выстроились вдоль проспекта Независимости у стен своего вуза.
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Днем 1 сентября студенты, преподаватели и выпускники Белорусской государственной академии искусств вышли на акцию протеста против насилия и беззакония. Они...
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