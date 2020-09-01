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Вы догадаетесь, какой смартфон был самым популярным в первой половине 2020 года

01.09.2020 14:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитическая фирма Omdia опубликовала отчет по итогам первого полугодия 2020 года на ниве продаж смартфонов. Первая десятка выглядит не слишком разнообразно: здесь присутствует всего три бренда, два — Xiaomi и Apple — представлены примерно одинаково, а единственный представитель Samsung «портит» картину.

С огромным отрывом от всех остальных в списке Omdia оказался iPhone 11 — 37,7 млн проданных устройств. Второе место почти делят Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8 — 11,4 млн и 11 млн соответственно.  Последующие позиции распределены между китайской компанией и Apple.

Вы догадаетесь, какой смартфон был самым популярным в первой половине 2020 года

Если сравнивать с первой половиной 2019 года, iPhone 11 продается лучше, чем лидер того периода — iPhone XR.

Стоит отметить, что Omdia оперирует не всегда официальными цифрами, так как вендоры редко раскрывают точные данные по продажам, особенно конкретных моделей.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
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40 предложений
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32 предложения
Смартфон Apple iPhone XR 64GB (черный)
64 отзыва
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Аналитическая фирма Omdia опубликовала отчет по итогам первого полугодия 2020 года на ниве продаж смартфонов. Первая десятка выглядит не слишком разнообразно: здесь...
 
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