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Вы догадаетесь, какой смартфон был самым популярным в первой половине 2020 года
Источник материала: Onliner
Аналитическая фирма Omdia опубликовала
С огромным отрывом от всех остальных в списке Omdia оказался iPhone 11 — 37,7 млн проданных устройств. Второе место почти делят Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8 — 11,4 млн и 11 млн соответственно. Последующие позиции распределены между китайской компанией и Apple.
Если сравнивать с первой половиной 2019 года, iPhone 11 продается лучше, чем лидер того периода — iPhone XR.
Стоит отметить, что Omdia оперирует не всегда официальными цифрами, так как вендоры редко раскрывают точные данные по продажам, особенно конкретных моделей.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Аналитическая фирма Omdia опубликовала отчет по итогам первого полугодия 2020 года на ниве продаж смартфонов. Первая десятка выглядит не слишком разнообразно: здесь...
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