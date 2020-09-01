Вы догадаетесь, какой смартфон был самым популярным в первой половине 2020 года

Источник материала: Onliner

Аналитическая фирма Omdia опубликовала отчет по итогам первого полугодия 2020 года на ниве продаж смартфонов. Первая десятка выглядит не слишком разнообразно: здесь присутствует всего три бренда, два — Xiaomi и Apple — представлены примерно одинаково, а единственный представитель Samsung «портит» картину.

С огромным отрывом от всех остальных в списке Omdia оказался iPhone 11 — 37,7 млн проданных устройств. Второе место почти делят Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8 — 11,4 млн и 11 млн соответственно. Последующие позиции распределены между китайской компанией и Apple.





Если сравнивать с первой половиной 2019 года, iPhone 11 продается лучше, чем лидер того периода — iPhone XR.

Стоит отметить, что Omdia оперирует не всегда официальными цифрами, так как вендоры редко раскрывают точные данные по продажам, особенно конкретных моделей.