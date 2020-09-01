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Еду глубокой переработки связали со старением на клеточном уровне

01.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Люди, которые едят много фастфуда, с большей вероятностью подвержены связанным со старением изменениям в хромосомах. К такому выводу пришли испанские исследователи из Университета Наварра, пишет MedicalXpress. Работа опубликована в American Journal of Clinical Nutrition.


Фото: Reuters

Три или более порции еды глубокой переработки в день удваивают шансы того, что нити ДНК и теломеры (находящиеся на концах хромосом участки) будут короче — чем у людей, которые редко употребляют такую пищу. Короткие теломеры являются маркером биологического старения на клеточном уровне.

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Исследование предполагает, что диета является фактором, ускоряющим старение клеток. Ученые проанализировали информацию о здоровье почти 900 человек от 55 лет и старше, которые предоставили образцы ДНК в 2008 году и с тех пор каждые два года сообщали о своих привычках в питании. Те, кто входил в группу с высоким потреблением фастфуда, чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. Они ели меньше продуктов, относящихся к здоровой средиземноморской диете: клетчатки, оливкового масла, фруктов, овощей и орехов. По сравнению с группой, которая выбирала меньше всего продуктов глубокой переработки, у любителей фастфуда была повышенная на 82% вероятность укорочения теломер.

Однако, несмотря на выраженную зависимость между этими двумя факторами, о причинной связи между употреблением фастфуда и старением на клеточном уровне пока можно только предполагать, предупреждают авторы работы.

Ранние исследования уже указывали на связь между употреблением продуктов глубокой переработки с гипертонией, ожирением, депрессией, диабетом 2 типа и некоторыми формами рака.

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Люди, которые едят много фастфуда, с большей вероятностью подвержены связанным со старением изменениям в хромосомах.
 
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