Кроссовер Peugeot 3008 обновился и стал еще технологичнее

Источник материала: Tut.by

Второе поколение Peugeot 3008 было представлено без малого четыре года назад (до Беларуси автомобиль добрался в начале 2018 года) — с тех пор его продажи превысили 800 тысяч единиц. Теперь настало время для плановой модернизации модели.





Из главных примет рестайлинга 3008 — измененный дизайн головной оптики со светодиодными ходовыми огнями, стилизованными под «клыки» льва, закрытые прозрачным затемненным стеклом задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота, новая безрамочная решетка радиатора и цифровой индекс модели, красующийся на капоте. Также для кроссовера доступны семь новых цветов кузова и колесные диски нового дизайна.





За доплату для топовых комплектаций GT и GT Pack предлагается декоративный пакет Black Pack — это темное хромирование радиаторной решетки, накладки черного цвета на бамперах, окрашенные в черный крыша, багажные рейлинги и спойлер, а также двухцветные 19-дюймовые колесные диски.





Цифровая приборная панель, как и прежде, с 12,3-дюймовым экраном, но центральный сенсорный дисплей мультимедиа-системы стал крупнее — он теперь 10-дюймовый. Уже в базовом оснащении всех 3008 на центральном тоннеле оснащении располагается переключатель режимов движения — Normal, Eco и Sport, у гибридных версий он имеет положения Electric (по умолчанию при запуске двигателя), Hybrid, Sport и 4WD.





Доступны и новые варианты отделки салона — например, красной кожей наппа, кожей наппа цвета Mistral с декоративной прострочкой и сочетанием синтетической и натуральной ткани. Интерьер 3008 в исполнениях GT и GT Pack можно приукрасить вставками из темной древесины липы. В списке опций есть 515-ваттная аудиосистема Focal.





Набор электронных помощников для 3008 включает адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, ассистент контроля полосы, мониторинг усталости водителя, улучшенную систему распознавания дорожных знаков и систему ночного видения.





Гамма двигателей обновленного 3008 включает бензиновый трехцилиндровый мотор 1.2 (130 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом», 1,6-литровую «четверку» (180 л.с.) и 130-сильный дизель объемом 1,5 л, работающие в связке с «автоматом», а также два варианта гибридной установки.





Это 3008 Hybrid 225 с передним приводом, где бензиновому мотору 1.6 мощностью 180 л.с. ассистирует 80-киловаттный электромотор (суммарная мощность системы равна 225 л.с.) и полноприводный Hybrid4 300, на котором тот же 1,6-литровый двигатель развивает 200 л.с., а электродвигателей уже два (кроме переднего это еще задний с отдачей 83 кВт) — в итоге пиковая отдача достигает 300 л.с. Коробка передач в обоих случаях — 8-ступенчатый «автомат».





У европейских дилеров модернизированный кроссовер появится в конце текущего года. В Беларуси дореформенный 3008 доступен по цене от 69 580 рублей.