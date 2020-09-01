ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь просит Россию рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

01.09.2020 14:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Власти Беларуси направили в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Беларуси перед Россией в 2021 году в сумме $600 млн.

Об этом сообщает "Интерфакс"со ссылкой на источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.

По его словам, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет. На этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска "будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран".

"Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается. Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет РФ".

Он считает, что для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга "является январь-февраль 2021 года". В этом случае белорусская сторона, "не испытывала бы каких-либо проблем с исполнением внешних обязательств, как минимум, в течение первого полугодия", - добавил он.

27 августа Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - отметил он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси направили в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Беларуси перед Россией в 2021 году в сумме $600 млн.
 
Новости дня
Новости разные
 
Психолог о психотравме: «Уму непостижимо, к какому количеству абсурда и вреда мы адаптируемся постоянно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика