Светлана Тихановская: Конституционной реформой Лукашенко хочет отсрочить свой уход

Обращение кандидата в президенты опубликовано в телеграм-канале "Пул Первой".

"Наша главная цель – добиться выполнения требований граждан Беларуси и провести новые честные выборы", - говорится в обращении.





"Уважаемые друзья!





После выборов 9 августа избиратели начали массовые протесты в защиту своего выбора. Главное требование людей – Лукашенко должен уйти со своего поста.





Кроме того, протестующие требуют:





- освобождения всех политзаключенных;





- прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей;





- проведения новых честных выборов.





Созданный по моей инициативе Координационный совет призван содействовать мирному транзиту власти и проведению переговоров о выходе из политического кризиса путем проведения новых выборов.





В Координационный совет вошли авторитетные люди разных профессий, разных политических взглядов. В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии. Членов Координационного совета объединяет главная цель – необходимость вернуть власть народу.





инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право. Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю наВ свободной демократической стране каждый имеет на это право.





Вместе с тем, я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна.





Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть.





Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей.





Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки.





Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии.









Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений.





Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы.





Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов.





Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - заключает Светлана Тихановская.