Видеомост Sputnik – о бархатных революциях на постсоветском пространстве

Источник материала: Sputnik Беларусь

Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Тбилиси информационного агентства Sputnik "Бархатные революции постсоветского пространства: истоки и последствия" состоится 2 сентября, в 13:30.

Участники видеомоста обсудят специфику и особенности гражданских протестов, прокатившихся за последнее время по странам постсоветского пространства.

Спикеры в Москве:

· первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;

· доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей МАНОЙЛО.

В Минске:

· член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий ВОРОНЕЦКИЙ.

В Бишкеке:

· политолог Алибек МУКАМБАЕВ.

В Ереване:

· председатель общественно-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие", член Общественной Палаты РА, координатор Евразийского экспертного клуба, экс-депутат Национального Собрания Армени Арам САФАРЯН.

В Тбилиси:

· кандидат политических наук, руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 02 сентября, в 13:30 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов