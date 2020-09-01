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Видеомост Sputnik – о бархатных революциях на постсоветском пространстве
01.09.2020 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Тбилиси информационного агентства Sputnik "Бархатные революции постсоветского пространства: истоки и последствия" состоится 2 сентября, в 13:30.
Участники видеомоста обсудят специфику и особенности гражданских протестов, прокатившихся за последнее время по странам постсоветского пространства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Спикеры в Москве:
· первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
· доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей МАНОЙЛО.
В Минске:
· член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий ВОРОНЕЦКИЙ.
В Бишкеке:
· политолог Алибек МУКАМБАЕВ.
В Ереване:
· председатель общественно-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие", член Общественной Палаты РА, координатор Евразийского экспертного клуба, экс-депутат Национального Собрания Армени Арам САФАРЯН.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Тбилиси:
· кандидат политических наук, руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 02 сентября, в 13:30 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
p.antonov@sputniknews.com,
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
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Участники видеомоста обсудят специфику и особенности гражданских протестов, прокатившихся за последнее время по странам постсоветского пространства.
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