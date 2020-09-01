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Лукашенко о санкциях стран Балтии: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

01.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил Александр Лукашенко журналистам во время визита в Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Лукашенко о санкциях стран Балтии: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора
Фото president.gov.by

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора», — заявил Лукашенко (отрывок его общения с представителями СМИ показал канал «Беларусь 1»).

Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на санкции: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать».

При этом он заметил, что в три раза больше по площади Украина, «богатейшая, жемчужина Советского Союза...». «В каком она состоянии? Лучше стало в Украине после того, как они только взяли курс на Запад? Лучше стало? Нет. А Беларуси будет еще хуже. Теперь я вижу. И у нас, и у вас в телевизоре часто говорят. Надо просто слушать, что произошло. У нас этого не должно быть и не будет», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свою территорию в отношении 30 белорусских должностных лиц.

 
 
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Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил Александр Лукашенко журналистам во время визита в Барановичский...
 
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