Лукашенко о санкциях стран Балтии: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил Александр Лукашенко журналистам во время визита в Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.



Фото president.gov.by

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора», — заявил Лукашенко (отрывок его общения с представителями СМИ показал канал «Беларусь 1» ).

Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на санкции: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать».

При этом он заметил, что в три раза больше по площади Украина, «богатейшая, жемчужина Советского Союза...». «В каком она состоянии? Лучше стало в Украине после того, как они только взяли курс на Запад? Лучше стало? Нет. А Беларуси будет еще хуже. Теперь я вижу. И у нас, и у вас в телевизоре часто говорят. Надо просто слушать, что произошло. У нас этого не должно быть и не будет», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свою территорию в отношении 30 белорусских должностных лиц.