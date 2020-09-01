Крыжановский: стране нужны новые политические партии

Источник материала: Sputnik Беларусь

По мнению известного белорусского артиста и политика Евгения Крыжановского, отсутствие партий в белорусском политическом сегменте и в парламенте привело нас к однобокости мнений и полной политической непредсказуемости, что мы сегодня и демонстрируем всему миру.

"Все мы, почти десять миллионов в одночасье, мгновенно стали политиками. Кто-то против власти, кто-то на ее стороне. Даже дети: как только "рубанули" интернет, тут же спросили: это что такое, кто сделал"? Им ответили: "Власть". И тут же эта власть получила миллион маленьких оппозиционеров! И это наша огромная ошибка", ― рассуждает Крыжановский.

Программу "Перископ" с участием заслуженного артиста Беларуси Евгения Крыжановского и ни разу не заслуженного артиста Вячеслава Шарапова смотрите на Sputnik Беларусь.

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