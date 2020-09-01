Каковы перспективы отношений Минска и Киева?

Источник материала: Sputnik Беларусь

При этом игнорировались все проявления недружественной политики Киева (а они бывали). И да, украинцы для белорусов точно такие же родные братья, как и русские. Это обстоятельство очень важно для понимания текущих процессов в белорусско-украинских отношениях, подчеркивает колумнист Sputnik профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Еще совсем недавно один из лидеров Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцев заявлял, что отношения двух стран (Беларуси и Украины) можно охарактеризовать как ровные и стабильные: "В них есть ярко выраженный публично-пиаровский уровень… И есть уровень практический — это торгово-экономические отношения, военная сфера, где сотрудничество спокойно протекает по намеченному плану".

Действительно, по данным Государственной службы статистики Украины, среди торговых партнеров страны Республика Беларусь по итогам I квартала 2020 года заняла второе место среди стран СНГ (на первом, кстати, Россия).

Маловероятно, что итоги выборов в Беларуси стали новостью для Украины. Но после объявления результатов Киев поначалу не спешил драматизировать ситуацию. Отзыв украинского посла из Минска произошел совсем по другому поводу. Провалом завершилась провокация украинских спецслужб, и вошедшие в историю "33 вагнеровца" вернулись в Россию. С детской непосредственностью это и было указано в заявлении МИД Украины.

Впрочем, этот тезис сопровождался также обвинениями в нарушении прав человека. В итоге украинская сторона отозвала из Беларуси своего посла "для консультаций", а затем и сама проконсультировалась - с заместителем госсекретаря США Стивом Биганом, который прибыл в страну с визитом. Результаты этого инструктажа немедленно отразились на отношениях Киева с Минском – МИД Украины сообщил о прекращении контактов с Беларусью на высшем уровне.

Подведем итоги. В дипломатическом искусстве признан факт, что сильную позицию влиятельное государство может артикулировать очень тихо, но она слышна и признаваема всеми. Артиллерийские раскаты "праведного гнева" от президента Зеленского и его МИДа в отношении Минска говорят не о силе, а о слабости. От громко озвученного мнения Киева мало что зависит, а первоначальная робкая попытка Украины промолчать и несколько отстраниться попала под каток атлантической солидарности.

При этом в экономическом контексте сотрудничество Беларуси и Украины было и в потенциале остается взаимовыгодным. Отметим важную деталь: Россия по-прежнему остается экономическим партнером для Украины, однако в текущих условиях путь из Харькова в Белгород лежит через Гомель.

Это усложнение давало Беларуси как экономические, так и политические дивиденды и сохраняло возможности для российского и украинского бизнеса встречаться "на нейтральной территории". Отметим, что речь идет не о десятках, а о сотнях миллионов долларов прибыли. Это дает нам основания предполагать, что, обменявшись громкими заявлениями, стороны будут осторожно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Экономических санкций Киева в отношении Минска ожидать не стоит.

Важным дополнением, необходимым для анализа ситуации, являются антибелорусские санкции, объявленные странами Прибалтики. Они пока носят персональный характер, но потенциально могут стать жестче. Так что для страны, не имеющей выхода к морю, Украина (как и Россия!) остается окном в "мировой океан".

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