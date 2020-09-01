Более тысячи студентов ходят по проспекту Независимости, меняя направление

Около 1.200 студентов столичных вузов ходят по проспекту Независимости, меняя направление.





Вначале тысячная колонна демонстрантов направлялась от центра в сторону БНТУ сообщает БелаПАН. В районе радиотехнического колледжа, недалеко от пересечения улицы Петруся Бровки и проспекта Независимости, они увидели проезжающие мимо автозаки и остановились, скандируя: «БНТУ, далучайся!»

В это время со стороны БНТУ им навстречу пошли примерно 250 человек, после чего колонна развернулась и направилась к площади Якуба Коласа.

Мимо студентов проехали три автозака в сопровождении милицейских автобусов.