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Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Источник материала: СТВ
Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую.
Все когда-то были детьми и ходили на школьные линейки. Звезды не исключение. Мы сделали подборку фотографий знаменитостей со школьной скамьи.
Макс Барских
Лолита Милявская
Риз Уизерспун
Владимир Высоцкий
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Орландо Блум
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Сергей Лазарев, Максим Галкин, Елизавета Боярская
Мила Йовович
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Евгений Плющенко, Анфиса Чехова, Алла Пугачева, Гоша Куценко
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Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую. Все когда-то были детьми и ходили на...
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