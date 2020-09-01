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Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы

01.09.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую.

Все когда-то были детьми и ходили на школьные линейки. Звезды не исключение. Мы сделали подборку фотографий знаменитостей со школьной скамьи.

Макс Барских

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Фото: instagram.com/_barskih_star

Лолита Милявская

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Фото: instagram.com/tyt_zvezdi

Риз Уизерспун

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Фото: instagram.com/beforeafter_wins

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годыФото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Орландо Блум

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годыФото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Сергей Лазарев, Максим Галкин, Елизавета Боярская

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Фото: instagram.com/smolmama67

Мила Йовович

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годыФото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Евгений Плющенко, Анфиса Чехова, Алла Пугачева, Гоша Куценко

Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Фото: instagram.com/_biznes_mama_2020

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки (читать далее).  

Люди в материале: Макс Барских, Лолита Милявская, Риз Уизерспун, Владимир Высоцкий, Орландо Блум, Сергей Лазарев, Максим Галкин, Елизавета Боярская, Мила Йовович, Евгений Плющенко, Анфиса Чехова, Алла Пугачёва, Гоша Куценко

 
 
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Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую. Все когда-то были детьми и ходили на...
 
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