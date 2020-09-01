Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы

Источник материала: СТВ

Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую.

Все когда-то были детьми и ходили на школьные линейки. Звезды не исключение. Мы сделали подборку фотографий знаменитостей со школьной скамьи.

Макс Барских



Фото: instagram.com/_barskih_star

Лолита Милявская



Фото: instagram.com/tyt_zvezdi

Риз Уизерспун



Фото: instagram.com/beforeafter_wins

Владимир Высоцкий

Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Орландо Блум

Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Сергей Лазарев, Максим Галкин, Елизавета Боярская



Фото: instagram.com/smolmama67

Мила Йовович

Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts

Евгений Плющенко, Анфиса Чехова, Алла Пугачева, Гоша Куценко



Фото: instagram.com/_biznes_mama_2020