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У белорусских банков скоро не останется рублей

01.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В банковской системе РБ усиливается дефицит не только валютных, но и рублевых ресурсов, так как банки тратят рубли на покупку валюты у Национального банка.

Так, всего за три дня 24—26 августа объем сделок с иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже достиг 1,1 млрд. рублей. Дефицит ресурсов банки попробовали восполнить у Нацбанка на аукционе по предоставлению средств сроком на 7 дней, проведенном 26 августа.

По данным Нацбанка, на аукцион поступило 85 заявок от 18 банков со ставками от 7,75% до 18,0% годовых на сумму 2 487,8 млн. рублей. Но Нацбанк не пошел навстречу банкам, и предоставил им всего 900 млн. рублей. При этом ставка отсечения была установлена равной 12,5% годовых, а средневзвешенная ставка составила 13,14%.

Спрос оказался намного больше, чем на предыдущем аукционе, проведенном 19 августа. Тогда банки просили 1 144,8 млн. рублей, а получили 548 млн. рублей со средневзвешенной доходностью 8,41% годовых.

Таким образом, Нацбанк резко повысил стоимость ресурсов для банков. Он рассчитывает, по-видимому, снизить давление на курс белорусского рубля, который стремительно дешевеет.

На рынке межбанковских кредитов ставки также быстро растут. Так, средняя ставка по таким кредитам на 1 день в белорусских рублях 24 августа составила 10,1%, а 25 — 10,6%. В то же время средняя ставка по аналогичным кредитам в иностранной валюте выросла с 0,3% до 0,6%. Это указывает на то, что у коммерческих банков Беларуси возникли проблемы с валютной ликвидностью.

Но это не особенно помогает рублю. В среду 26 августа курс доллара вырос еще на 1,7% и достиг нового исторического рекорда в 2,6483 рубля за доллар. Очередной рекорд установил и курс евро — 3,1286 рубля за евро.

Курс российского рубля на БВФБ растет не так быстро, что объясняется ослаблением российской валюты на Московской бирже против доллара и евро. Так, если курс доллара за 24—26 августа на БВФБ вырос на 5%, то курс российского рубля — всего на 3,1%, достигнув 3,5062 белорусского рубля за 100 российских. Это максимальное значение со 2 февраля 2018 года.

К концу минувшей недели сразу все основные валюты обновили исторические максимумы.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В банковской системе РБ усиливается дефицит не только валютных, но и рублевых ресурсов, так как банки тратят рубли на покупку валюты у Национального банка.
 
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