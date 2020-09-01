Все спрашивают, зачем нужна партия, если есть КС. Штаб Бабарико ответил

Источник материала: KYKY

Вчера штаб Бабарико заявил о создании политической партии «Вместе». Причем заявка была огненная – на видео о партии рассказывал лично Виктор Бабарико . Первый вопрос, который задали представителям штаба журналисты, был о том, как новая партия будет (и будет ли) связана с Координационным Советом, куда также входит Мария Колесникова. Штаб ответил. Цитируем:

«Решение о создании партии «Вместе» — это инициатива Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и штаба Бабарико. Создание партии не затрагивает работу Координационного Совета. Координационный Совет — единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны.

Обращение было записано 14 июня 2020 на случай, если Виктор Бабарико не сможет участвовать в выборах. Мы полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года. Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых честных выборов.

Сегодня уже никто не сомневается в том, что нас большинство и что мы победили. Ни один беларус не сомневается в победе Светланы Тихановской и в том, что ее победу украли.

Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным Советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико (Речь о заявлении Тихановской , которое касается создания новой партии штаба Бабарико – прим. KYKY).

Члены партии «Вместе» будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога.

Изменение Конституции было инициировано нами 19 июня путем проведения референдума и является одной из главных долгосрочных политических задач. Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством.

Мы начинаем формирование долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси».

Важно отметить, что Павел Латушко, который входит в состав президиума Координационного Совета, уже официально заявил, что не планирует входить в состав политической партии «Вместе».