В Беларуси запустили сайт против травли среди детей

Источник материала: Onliner

Сегодня в стране запустили онлайн-платформу «Нулевое сентября» . Платформа собирается объединить специалистов по работе с детьми, родителей, СМИ, компании, лидеров мнений, чтобы предотвратить возникновение буллинга (травли) среди детей. Почему сейчас решили этим заняться?

В 2018 году госучреждения под эгидой ЮНИСЕФ провели национальное исследование по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Беларуси. Оказалось, что в белорусских школах широко распространена травля детьми друг друга. Каждый второй школьник и два из пяти учащихся учреждений ПТО подверглись насилию в школьном окружении.

— При этом о травле со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8—11-х классов интернатных учреждений; 60,1% — 5—7-х классов школ и 82,1% учащихся 5—7-х классов интернатов. По данным исследования Microsoft, в мире с кибербуллингом сталкиваются 65% взрослых и подростков, — рассказали организаторы новой платформы.

По мнению инициатора Ольги Шаратуты, самое эффективное средство против травли среди детей — распространение идеи о ее недопустимости.

— Если дети будут понимать, что травля может сломать жизнь другому ребенку, вызвать депрессию или стать причиной нежелания жить, а родители будут знать, как реагировать на поведение ребенка, если он стал участником буллинга, то наши шансы остановить буллинг среди детей существенно увеличиваются. Мы создали онлайн-платформу «Нулевое сентября», чтобы остановить буллинг. Что делать, с кем посоветоваться, как себя вести, как остановить травлю — здесь ответ найдет каждый, — отметила она.

Насилие в школьной среде — одна из наиболее острых социальных проблем среди молодежи во всем мире и в Беларуси, считает Татьяна Колас, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи БГПУ имени Максима Танка. На это указывает и статистика обращений в Республиканский центр психологической помощи: каждое четвертое обращение в центр связано с проблемами участников образовательного процесса.