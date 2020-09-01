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В Беларуси запустили сайт против травли среди детей
Источник материала: Onliner
Сегодня в стране запустили онлайн-платформу
В 2018 году госучреждения под эгидой ЮНИСЕФ провели национальное исследование по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Беларуси. Оказалось, что в белорусских школах широко распространена травля детьми друг друга. Каждый второй школьник и два из пяти учащихся учреждений ПТО подверглись насилию в школьном окружении.
— При этом о травле со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8—11-х классов интернатных учреждений; 60,1% — 5—7-х классов школ и 82,1% учащихся 5—7-х классов интернатов. По данным исследования Microsoft, в мире с кибербуллингом сталкиваются 65% взрослых и подростков, — рассказали организаторы новой платформы.
По мнению инициатора Ольги Шаратуты, самое эффективное средство против травли среди детей — распространение идеи о ее недопустимости.
— Если дети будут понимать, что травля может сломать жизнь другому ребенку, вызвать депрессию или стать причиной нежелания жить, а родители будут знать, как реагировать на поведение ребенка, если он стал участником буллинга, то наши шансы остановить буллинг среди детей существенно увеличиваются. Мы создали онлайн-платформу «Нулевое сентября», чтобы остановить буллинг. Что делать, с кем посоветоваться, как себя вести, как остановить травлю — здесь ответ найдет каждый, — отметила она.
Насилие в школьной среде — одна из наиболее острых социальных проблем среди молодежи во всем мире и в Беларуси, считает Татьяна Колас, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи БГПУ имени Максима Танка. На это указывает и статистика обращений в Республиканский центр психологической помощи: каждое четвертое обращение в центр связано с проблемами участников образовательного процесса.
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Сегодня в стране запустили онлайн-платформу «Нулевое сентября». Платформа собирается объединить специалистов по работе с детьми, родителей, СМИ, компании, лидеров...
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