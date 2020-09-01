ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БПЦ не комментирует ситуацию с Кондрусевичем, но надеется на ее разрешение

01.09.2020 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусская православная церковь заявила, что отказывается комментировать инцидент с участием главы Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК: если получим обращение от Кондрусевича, рассмотрим его по закону

"Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!" – написал официальный представитель БПЦ Сергей Лепин на своей странице в Facebook во вторник.

Представитель БПЦ от себя добавил, что выражает слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и желает ей благополучного разрешения "сложившейся недоуменной ситуации – странной и опасной".

"Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом", - отметил Лепин.

Вчера стало известно, что главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не впустили на территорию страны после зарубежной поездки. Как заявил глава государства Александр Лукашенко, Кондрусевич оказался в списке невъездных граждан России и Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Совместная молитва о победе справедливости прошла в Красном костеле

На минувшей неделе глава белорусских католиков прокомментировал инцидент на территории Красного костела в Минске, где силовики закрыли участников акции протеста. Он заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов должны быть расследованы, а виновные – понести наказание в соответствии с законом Беларуси.

Еще ранее Кондрусевич инициировал встречу с министром МВД Юрием Караевым, на которой призвал к миру и скорому урегулированию конфликта в обществе.

В свою очередь Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, заявил, что представители различных конфессий не должны вмешиваться в вопросы политики.

"Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - сказал Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне стало известно, что главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не впустили на территорию страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крыжановский: стране нужны новые политические партии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика