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БПЦ не комментирует ситуацию с Кондрусевичем, но надеется на ее разрешение
01.09.2020 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусская православная церковь заявила, что отказывается комментировать инцидент с участием главы Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!" – написал официальный представитель БПЦ Сергей Лепин на своей странице в Facebook во вторник.
Представитель БПЦ от себя добавил, что выражает слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и желает ей благополучного разрешения "сложившейся недоуменной ситуации – странной и опасной".
"Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом", - отметил Лепин.
Вчера стало известно, что главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича
© Sputnik / Виктор Толочко
На минувшей неделе глава белорусских католиков
Еще ранее Кондрусевич
В свою очередь Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно,
"Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - сказал Лукашенко.
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Накануне стало известно, что главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не впустили на территорию страны.
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