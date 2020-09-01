БПЦ не комментирует ситуацию с Кондрусевичем, но надеется на ее разрешение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусская православная церковь заявила, что отказывается комментировать инцидент с участием главы Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.

"Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!" – написал официальный представитель БПЦ Сергей Лепин на своей странице в Facebook во вторник.

Представитель БПЦ от себя добавил, что выражает слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и желает ей благополучного разрешения "сложившейся недоуменной ситуации – странной и опасной".

"Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом", - отметил Лепин.

Вчера стало известно, что главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не впустили на территорию страны после зарубежной поездки. Как заявил глава государства Александр Лукашенко, Кондрусевич оказался в списке невъездных граждан России и Беларуси.

На минувшей неделе глава белорусских католиков прокомментировал инцидент на территории Красного костела в Минске, где силовики закрыли участников акции протеста. Он заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов должны быть расследованы, а виновные – понести наказание в соответствии с законом Беларуси.

Еще ранее Кондрусевич инициировал встречу с министром МВД Юрием Караевым, на которой призвал к миру и скорому урегулированию конфликта в обществе.

В свою очередь Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, заявил , что представители различных конфессий не должны вмешиваться в вопросы политики.

"Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - сказал Лукашенко.

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