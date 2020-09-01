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Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей

01.09.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каждый из нас неоднократно слышал о Наполеоне Бонапарте, Ван Гоге и статуе Давида. Все представляют их внешность благодаря портретам и скульптурам. А как бы выглядели известные персонажи в реальной жизни?

    Нидерландский фотограф Бас Утервик создал реалистичные фотографии этих персонажей при помощи нейросети. Полный анализ всех существующих изображений человека позволяет сгенерировать максимально правдивый фотопортрет.

    Какими могли быть всеми известные персонажи — смотрите в нашей подборке.

    Монстр Франкенштейна

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Никколо Макиавелли

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    «Давид» Микеланджело

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Наполеон Бонапарт

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Мона Лиза

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи?

    Статуя Свободы 

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Винсент Ван Гог

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Белоснежка

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Джордж Вашингтон

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Рембрандт

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Сенека

    Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей
    Фото: instagram.com/ganbrood

    Фотограф воссоздает портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так (читать далее). 

    Люди в материале: Никколо Макиавелли, Наполеон Бонапарт, Винсент Ван Гог, Джордж Вашингтон, Рембрандт, Сенека

     
     
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    Каждый из нас неоднократно слышал о Наполеоне Бонапарте, Ван Гоге и статуе Давида. Все представляют их внешность благодаря портретам и скульптурам. А как бы...
     
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