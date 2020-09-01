Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей

Источник материала: СТВ

Каждый из нас неоднократно слышал о Наполеоне Бонапарте, Ван Гоге и статуе Давида. Все представляют их внешность благодаря портретам и скульптурам. А как бы выглядели известные персонажи в реальной жизни?

Нидерландский фотограф Бас Утервик создал реалистичные фотографии этих персонажей при помощи нейросети. Полный анализ всех существующих изображений человека позволяет сгенерировать максимально правдивый фотопортрет.

Какими могли быть всеми известные персонажи — смотрите в нашей подборке.

Монстр Франкенштейна



Фото: instagram.com/ganbrood

Никколо Макиавелли



Фото: instagram.com/ganbrood

«Давид» Микеланджело



Фото: instagram.com/ganbrood

Наполеон Бонапарт



Фото: instagram.com/ganbrood

Мона Лиза



Фото: instagram.com/ganbrood

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи?

Статуя Свободы



Фото: instagram.com/ganbrood

Винсент Ван Гог



Фото: instagram.com/ganbrood

Белоснежка



Фото: instagram.com/ganbrood

Джордж Вашингтон



Фото: instagram.com/ganbrood

Рембрандт



Фото: instagram.com/ganbrood

Сенека



Фото: instagram.com/ganbrood