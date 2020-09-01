«Беларусбанк» приостановил прием заявок на жилищные кредиты

«Беларусбанк» с 1 сентября приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение недвижимости, говорится в сообщении крупнейшего банка Беларуси.





Также приостановлен прием заявок на выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».

Также банк сохраняет возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком от одного до трех лет.