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«Беларусбанк» приостановил прием заявок на жилищные кредиты
Источник материала: Навiны
«Беларусбанк» с 1 сентября приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение недвижимости, говорится в сообщении крупнейшего банка Беларуси.
Также приостановлен прием заявок на выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».
Также банк сохраняет возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком от одного до трех лет.
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«Беларусбанк» с 1 сентября приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение недвижимости, говорится в сообщении крупнейшего банка Беларуси.
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