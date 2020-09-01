Квартира дня. Классический минимализм, в который вдохнули жизнь яркие элементы декора

Источник материала: Onliner

Минимализм — это не всегда скучно и однообразно. Достаточно добавить пару ярких акцентов в классические серые оттенки, разбавить позолотой и парочкой атрибутов, отсылающих к Древней Греции, и глазу сразу будет за что зацепиться. Как, например, в этой «трешке» на улице Грибоедова, которую мы отыскали в сервисе «Дома и квартиры» Onliner.

Общая площадь жилья — 90,7 кв. м. На ней умещается большая кухня-гостиная, спальня, детская, две гардеробные и два санузла. Потолки гипсокартонные, стены выкрашены итальянской краской, на полу — ламинат. В квартире установлены скрытые двери, что делает интерьер более монолитным.





Кухня угловая, со всей необходимой бытовой техникой, которая удачно вписывается в общую цветовую гамму, не привлекая много внимания. Посудомоечная машина, к счастью ленивых, тоже имеется. Обеденная зона располагается у окна, так что пить кофе с круассаном можно, наслаждаясь естественным освещением. В зоне гостиной — больше всего оттенков: тут вам и диван цвета морской волны, и ковер, как-то странно выпадающий из общей концепции, и позолоченный бюст юноши, и не менее позолоченная ваза. В общем, «позалипать» на что-нибудь можно.





















В спальне и детской за счет нежных приглушенных оттенков царит атмосфера расслабленности и спокойствия. А розовая кровать и светильник, по форме напоминающий ракушку, при должной работе воображения превращают спальную комнату в опочивальню для русалочки, которая вдруг начала ходить.









В квартире, как мы уже упоминали, есть два санузла. Один из них выполнен в черно-белой цветовой гамме, и принимать водные процедуры в нем можно одновременно в ванной и душевой кабине. Вопрос лишь в том, кто в вашей семье выберет сторону света, а кто — сторону тьмы. Полы, кстати, с подогревом.





















Под гардеробные здесь отведено 11,9 кв. м.









Трехкомнатная квартира находится на 14-м этаже блочного дома на улице Грибоедова. За порядком следит консьерж и камеры видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Рядом наземная парковка, детские площадки, сквер, места для отдыха. В шаговой доступности детские сады, школы, спортивные комплексы, ТЦ «Корона» и парк Победы.

















За 90,7 кв. м дизайнерского ремонта просят $197 000 по курсу. В пересчете на один квадратный метр получается почти $2172 за метр.