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Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны проходят торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, поздравить учеников Боровлянской средней школы № 3 приехал вице-премьер Игорь Петришенко. В 2020 году в первый класс здесь пошли сразу 217 ребят. Школа открылась два года назад. До этого многим родителям приходилось возить детей на учебу в Минск.
Сегодня это многофункциональный комплекс с современным мультимедийным оборудованием для учебы, лингофонными кабинетами, спортивной базой и широкими возможностями для познавательного досуга. Кроме того, учреждение располагает комфортной безбарьерной средой и активно развивает инклюзивное образование.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Школа новая, красивая, учителя все приятные, повезло со школой. Мы год проучились, очень рады, что сюда попали. Повезло со школой.
Все первоклашки сегодня получили свои первые красочные учебники в подарок от главы государства. Первый урок для них проходит на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Всего в этом школьном году в Беларуси за парты сядут более миллиона детей, из них 114 тысяч – первоклассники.
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Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны...
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