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Колонна студентов пытается добраться до Министерства образования
Источник материала: Навiны
Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру городу, пытается добраться до Министерства образования.
Периодически дорогу им блокирют силовики. Колонна демонстрантов уменьшилась — сейчас в ней примерно 600-700 человек.
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Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру городу, пытается добраться до Министерства образования.
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