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Колонна студентов пытается добраться до Министерства образования

01.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру городу, пытается добраться до Министерства образования.

Колонна студентов пытается добраться до Министерства образования

Периодически дорогу им блокирют силовики. Колонна демонстрантов уменьшилась — сейчас в ней примерно 600-700 человек.

 
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Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру городу, пытается добраться до Министерства образования.
 
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