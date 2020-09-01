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Лукашенко: я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи

01.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко хочет «защитить то, что мы создавали 25 лет, четверть века своими руками». Об этом он заявил 1 сентября журналистам в Барановичах, где посещал колледж сферы обслуживания.

Лукашенко: я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи
Фото president.gov.by

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали 25 лет, четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», — заявил Лукашенко, сообщает «Пул Первого».

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть», — заявил Лукашенко.

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — считает он.

«Я знаю, когда эти придут к власти, они всё порежут на куски и начнут резать этих людей и их детей», — заявил Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко хочет «защитить то, что мы создавали 25 лет, четверть века своими руками». Об этом он заявил 1 сентября журналистам в Барановичах, где посещал...
 
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