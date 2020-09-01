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В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного

01.09.2020 16:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сервис Alias Directory Service позволяет выбирать получателя денежного перевода из списка контактов в мобильном телефоне, что избавляет от необходимости запоминать и передавать данные, такие как 16-значный номер карты. В свою очередь, телефонный номер может быть как белорусским, так и зарубежным – из стран СНГ, Украины и Грузии.

«В Беларусь пришел мировой сервис Visa Alias, и это дает возможность совершать переводы быстро, удобно и безопасно. Технологическая платформа позволила БПС-Сбербанку стать первым банком в стране, который дополнил собственный сервис p2p-переводов подобным глобальным решением», — прокомментировал заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

 
 
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В Беларуси заработал глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias. Чтобы отправить денежные средства, достаточно знать номер телефона получателя....
 
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