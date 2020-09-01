Штаб Бабарико оправдался за сообщение о проигрыше на выборах

Ни один белорус не сомневается в победе Светланы Тихановской на выборах президента Беларуси и в том, что ее победу украли. Об этом говорится в заявлении штаба претендента на должность главы государства Виктора Бабарико.

Штаб Бабарико объявил о создании политической партии «Вместе». Было размещено записанное еще в июне видеообращение Бабарико,который заявил, что «пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников». Среди целей и задач, которые ставятся перед этим движением, он называет «проведение конституционной реформы». «Как мы и говорили всегда, конституционная реформа — это самая главная задача на сегодняшний день, и поэтому мы обязаны завершить этот процесс», — отметил Бабарико. По его мнению, объединение в партию «намного лучше позволит это сделать, потому что у нее появятся источники финансирования, и самое главное — она приобретет системный взгляд и возможность работать постоянно».

«Вторая история — это то, что несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по усовершенствованию и улучшению нашей экономики, и самое главное — давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу», — добавил Бабарико.

Комментируя эту инициативу, кандидат в президенты Светлана Тихановская, заявила: «Главное требование людей — Лукашенко должен уйти со своего поста. Кроме того, протестующие требуют: освобождения всех политзаключенных; прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей; проведения новых честных выборов».

Тихановская также отметила, что категорически не согласна с утверждением штаба Бабарико о том, что «на выборах мы не смогли победить». «Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей», — подчеркнула она.

Тихановская заявила, созданный по ее инициативе Координационный совет «призван содействовать мирному транзиту власти и проведению переговоров о выходе из политического кризиса путем проведения новых выборов». «В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии. Членов Координационного совета объединяет главная цель — необходимость вернуть власть народу, — подчеркнула кандидат. — Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право».

В сегодняшнем заявлении штаба Бабарико отмечается, что решение о создании партии «Вместе» — это инициатива Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и штаба Бабарико. «Создание партии не затрагивает работу Координационного совета. Координационный совет — единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны. Обращение было записано 14 июня 2020 на случай, если Виктор Бабарико не сможет участвовать в выборах. Мы полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года. Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых честных выборов», — говорится в заявлении.

«Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской, — отмечается в заявлении штаба. — Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико. Члены партии "Вместе" будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога».

Кроме того, штаб Бабарико напоминает, что выступил с предложением о проведении референдума по изменению Конституции еще 19 июня и данная инициатива является «одной из главных долгосрочных политических задач». «Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством, — подчеркивается в заявлении. — Мы начинаем формирование долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси».