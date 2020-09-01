Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в бобруйской школе

Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило сообщение из школы № 12, куда позвонил неизвестный и сказал, что здание учебного заведения заминировано и взорвется.





По сообщению пресс-службы МВД, место происшествия было оцеплено, сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. В считанные минуты прибыли саперно-пиротехническая группа внутренних войск, следственно-оперативная группа и спасатели.

Специалисты тщательно обследовали всю территорию школы, но взрывного устройства не обнаружили.

Вскоре правоохранители задержали 64-летнего жителя Бобруйска, который может быть причастен к хулиганству.