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В Bloomberg рассказали, какие гаджеты Apple выйдут до конца года

01.09.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple готовит к анонсу и старту продаж четыре смартфона с поддержкой 5G-сетей, новый iPad Air и усовершенствованные Apple Watch. Об этом заявляет Bloomberg.


По словам автора издания Марка Гурмана, в этом году Apple планирует поставить 75−80 миллионов смартфонов с 5G-модулями. Примерно столько же аппаратов компания хотела вывести на рынок в прошлом году с выходом iPhone 11.

Гурман подтверждает, что Apple представит четыре смартфона в октябре — все с 5G, измененным дизайном и разными диагоналями экранов. Производитель также готовит усовершенствованный iPad Air в дизайне, схожем с нынешними iPad Pro, две новые версии Apple Watch, а также полноразмерные наушники вне бренда Beats. В компании также работают над колонкой HomePod меньшего размера.

Аналитик говорит, что первые два смартфона Apple будут базовыми моделями, а еще две — продвинутыми. Тем не менее OLED-панели получат все четыре девайса. Их диагонали равняются 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Несущие рамы относительно доступных гаджетов будут алюминиевыми, дорогих Pro — из нержавеющей стали. Но общий дизайн напоминает iPad Pro.

Последние получится купить в темно-синем цвете. А от зеленого, как в iPhone 11 Pro, откажутся. Процессором для новинок выступит Apple A14. По крайней мере в модели на 6,7 дюйма окажется датчик LiDAR. Причем в продаже сначала появятся обычные гаджеты (на 5,4 и 6,1 дюйма), а Pro-модели (6,1 и 6,7 дюйма) задержатся. При этом iOS 14 станет доступна в сентябре.

Одна версия смарт-часов Apple Watch станет заменой нынешним Series 5, вторая — более старым (и доступным по цене) Sеries 3. А обновленный HomePod, по задумке Apple, усилит ее позиции в сфере «умного» дома.

Ниже — цены других популярных у нас iPhone:

 
 
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Аналитик говорит, что первые два смартфона Apple будут базовыми моделями, а еще две - продвинутыми.
 
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