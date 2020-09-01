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Позор Минздраву! ОМОНовцы снова разъезжают в машинах скорой помощи
Источник материала: Партизан
Радио Свабода заметило силовиков в машине скорой помощи во время сегодняшних студенческих протестов
Напомним, впервые люди заметили боевиков в машинах скорой помощи во время беспрецедентно жестоких задержаний 9-12 августа. Но тогда ныне уже бывший министр Караник отрицал этот факт.
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Радио Свабода заметило силовиков в машине скорой помощи во время сегодняшних студенческих протестов
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