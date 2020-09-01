|
«Придется больше работать и меньше получать» — как поменять модель оплаты труда, чтобы пережить кризис
01.09.2020 17:03 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Один из самых тяжелых кризисов последних лет мощно ударил по белорусскому бизнесу. Некоторые компании планируют переезд за границу. А те, что остаются, ищут варианты для сокращения расходов, чтобы пережить напряженный период. Одна из опций — смена финансовой модели оплаты труда в компании.
Какие модели оплаты труда сейчас актуальны и что делать руководителю, чтобы перемены воспринимались не так болезненно? Об этом рассказал партнер кадрового агентства KIAT Дмитрий Новицкий.
Зачем менять модель оплаты труда и какие есть варианты
— Сейчас у компаний, работающих в Беларуси, целый букет факторов риска — коронакризис с потенциальной второй волной, падение белорусского рубля по отношению к доллару и евро, напряженная политическая обстановка, снижение экономической активности населения и сокращение количества вакансий на рынке труда. Из-за этого многие были вынуждены пойти на изменение систем мотивации и привязывать их к результатам деятельности сотрудника или компании в целом.
Компании присматриваются к новым вариантам финансовых моделей оплаты труда сотрудников. Если раньше, например, формат с окладом и премиальной частью всех устраивал, то сегодня бизнесу может быть просто непосильно продолжать платить сотрудникам так же. Если выручка компании не закрывает все расходы, начинаются кассовые разрывы, задержки выплат и т.д. Поэтому многие переводят сотрудников на процент от выручки — то, что компания реально в состоянии выплачивать в условиях кризиса. При этом стоит помнить, что финансовые модели оплаты труда сотрудников зависят от функционала в большей степени, чем от текущей экономической ситуации.
Какие финансовые модели оплаты труда сегодня наиболее актуальны для бизнеса:
Для сотрудников, эффективность работы которых зависит от соблюдения процесса (бухгалтерия, юристы), данные модели сложно применить, так как они напрямую не могут влиять на увеличение показателей. Для представителей таких профессий лучше использовать окладно-премиальную систему мотивации, завязанную на отсутствии ошибок и своевременности выполнения работы.
Преимущества систем выплат, привязанных к проценту от маржи/выручки, следующие:
Недостатки таких систем:
Как подготовить работников к смене модели оплаты труда
Важно, чтобы сотрудники адекватно приняли переход от одной финансовой модели оплаты труда к другой. Любые изменения в сторону уменьшения доходов всегда воспринимаются с настороженностью. Нужно честно доносить информацию до своего персонала, чтобы не допустить панических настроений и снижения мотивации к работе.
Работнику важно понимать, что ситуация находится под контролем, а руководство знает, что делать. Нужно сформировать у сотрудников понимание, что изменения направлены на оздоровление бизнеса, что в итоге компания останется на плаву. Это дает кредит доверия на непопулярные меры, приводящие к снижению дохода. Работники готовы смириться с ситуацией, если понимают, что это временно и в итоге все будет хорошо.
Для того чтобы изменения в модели оплаты труда не привели к более серьезным последствиям и закрытию компании, руководителю/собственнику необходимо:
Конечно, бизнесу хочется держать лицо и демонстрировать сотрудникам свою заботу о них, особенно в такое сложное время. Но в сложившихся условиях можно и нужно проводить изменения, которые ведут к оздоровлению бизнеса.
Ситуация на рынке труда позволяет сокращать издержки, переводя сотрудников на неполный рабочий день, сокращая сотрудников незарабатывающих подразделений, избавляясь от неэффективного персонала, изменяя финансовую модель мотивации.
Как изменился рынок труда и что его ждет в ближайшем будущем
Начиная с марта 2020 года рынок труда перешел от рынка кандидата к рынку нанимателя. Количество вакансий резко сократилось и соискатели вынуждены были снизить свои ожидания по доходам, уровню компенсаций и должностям.
Из изменений, которые проявились за этот период, стоит отметить:
Как показывает практика прохождения кризисов 2009, 2011 и 2014 годов, компании после выхода из тяжелого периода возвращаются к сложившимся ранее моделям. Но с задержкой до полугода. Прогнозы по экономической ситуации в Беларуси до конца 2020 года говорят о падении ВВП на 6–10%. Возможен небольшой рост в 2021 году. Но это, скорее, будет эффект отскока.
Скорее всего, в ближайшие год-полтора наниматели будут диктовать условия на рынке, и соискателям придется смириться с тем, что нужно больше работать и меньше получать.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Придется больше работать и меньше получать» — как поменять модель оплаты труда, чтобы пережить кризис
Один из самых тяжелых кризисов последних лет мощно ударил по белорусскому бизнесу. Некоторые компании планируют переезд за границу. А те, что остаются, ищут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)