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Moody's указало на риски для банков Беларуси из-за снятия вкладов

01.09.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения, говорится в обзоре агентства.

Речь идет об АСБ Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку).

«Рейтинговые действия объясняются рисками для ликвидности и качества активов банков, которые связаны с политической нестабильностью и социальной напряженностью после президентских выборов», — сказано в обзоре, передает РБК.

Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody's называет снятие депозитов населением.

«Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики. При этом депозиты населения — важный источник фондирования для белорусских банков, они составляют 36% от общего объема обязательств системы.

В агентстве не называют точный объем оттока вкладов, но ссылаются на данные банков, согласно которым отток был умеренным и не превысил 10% общего объема депозитов физлиц. Кроме того, потери в фондировании частично были компенсированы притоком средств корпоративных клиентов.

Наибольший риск для ликвидности рейтингуемых банков связан с вероятностью «значительного снятия депозитов в иностранной валюте», считают в агентстве. На 1 июля 2020 года 58% депозитов в белорусских банках были в иностранной валюте. В трех из рейтингуемых Moody's банках ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь 52–67% краткосрочных обязательств в иностранной валюте.

«При этом эти ликвидные активы представляли собой по большей части государственные или квазигосударственные облигации, которым сейчас не достает ликвидности, так как чаще всего они торгуются на локальном рынке и упали в цене на фоне политической неопределенности», — отмечается в обзоре.

Впрочем, Moody's указывает, что у банков есть и твердые запасы ликвидности. В соответствии с законом от 2015 года некоторые срочные вклады нельзя снимать досрочно. Такие депозиты имеют длинные сроки погашения, и, например, в Беларусбанке (единственный раскрывает эту информацию) составляют 56% от всех депозитов. Беларусбанк — крупнейший банк по объему привлеченных средств населения в стране.

 
 
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Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения, говорится в обзоре агентства.
 
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