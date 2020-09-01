Альфред Кох посочувствовал Коле Лукашенко









Пишут, звонят, спрашивают, что будет, как будет, когда будет... Как будет в Беларуси, как в России, как в Украине?





Раньше я бы тут же взялся спекулировать, размышлять вслух, делать какие-то умозаключения, вспоминать исторические аналогии, искать ответ... А теперь я легко отвечаю: не знаю. И я больше скажу: никто не знает. Даже Путин с Лукашенко этого не знают.





"Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется..." А тут БМП на улицах и автоматчики против людей с цветами и гитарами. Мы не знаем, как слово отзовется, а уж как пулеметы – тем более... И как яды и кастеты – тоже...





"И нам сочувствие дается, как нам дается – благодать..." Да! Именно так: сочувствие!





Я тут посмотрел на Луку, который опять по оцепленной чуть ли не дивизией головорезов площади бегал одинокий с автоматом. Чего-то мне его так жалко стало... Как-то мне стало совсем ясно, что ничего он не понял и не поймет.





Вот даже когда ему уже армейский штык в жопу воткнут и два раза провернут, он все равно выпучит глаза и будет орать, что всех сгноит, всех достанет, что все предатели, неблагодарные твари и т.д.





И уж Коленька евонный – и подавно. Мальчик со свихнувшимися мозгами, наследник, блин. Его надо бы к хорошему психиатру, на реабилитацию...





Вспомнил "Последнего императора" Бертолуччи... Там ведь этот Пу И – чистый лукашенковский Коленька. Сколько ему еще предстоит пройти, чтобы вернуться в реальность... Бедный мальчик, пусть посмотрит этот фильм. Он ему многое расскажет про его будущую жизнь.





Этот царевич ходит в бронежилете с автоматом, а мой сегодня целый день чинил свой мотороллер, а до этого они в горах с друзьями на великах гоняли…





Сколько этому Коленьке еще нужно пройти, чтобы вот так вот запросто погонять на великах с друзьями или поехать в кино со своей подружкой. Спонтанно вот так – вскочить и поехать на мотороллере. Чтобы смотреть дрянной фильм и, заедая поп-корном из огромных бумажных ведер, пить колу со льдом...



