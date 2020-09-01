Куба признала легитимность Лукашенко

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.





lenta.ru Куба подтверждает свою поддержку легитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко и выступает категорически против иностранного вмешательства во внутренние дела братской страны, пишет

Уже 10 августа, на следующий день после голосования, Лукашенко получил поздравления с победой от глав России, Китая, Турции и Венесуэлы, а также ряда стран СНГ.



