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Куба признала легитимность Лукашенко
Источник материала: Партизан
Куба признала результаты президентских выборов в Белоруссии, став еще одной страной, подтвердившей легитимность главы республики Александра Лукашенко.
Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.
Куба подтверждает свою поддержку легитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко и выступает категорически против иностранного вмешательства во внутренние дела братской страны, пишет
Уже 10 августа, на следующий день после голосования, Лукашенко получил поздравления с победой от глав России, Китая, Турции и Венесуэлы, а также ряда стран СНГ.
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Куба признала результаты президентских выборов в Белоруссии, став еще одной страной, подтвердившей легитимность главы республики Александра Лукашенко.
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