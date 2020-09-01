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Куба признала легитимность Лукашенко

01.09.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Куба признала результаты президентских выборов в Белоруссии, став еще одной страной, подтвердившей легитимность главы республики Александра Лукашенко.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.

Куба подтверждает свою поддержку легитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко и выступает категорически против иностранного вмешательства во внутренние дела братской страны, пишет lenta.ru
Уже 10 августа, на следующий день после голосования, Лукашенко получил поздравления с победой от глав России, Китая, Турции и Венесуэлы, а также ряда стран СНГ.
 
 
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Куба признала результаты президентских выборов в Белоруссии, став еще одной страной, подтвердившей легитимность главы республики Александра Лукашенко.
 
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