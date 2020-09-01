Вечер 1 сентября: силовики в центре, попытки отбить протестующих заканчиваются неудачей

Источник материала: Onliner День знаний в Минске начался школьными линейками (только для 1 и 11 классов и без родителей), продолжился походом студентов вузов через весь город к Министерству образования (не дошли). Силовики остались в центре города, очевидно, ожидая развития событий и вечером. Продолжаем следить за всем происходящим в городе 1 сентября здесь. Если и вы стали очевидцем важных событий, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.

18:40

На пл. Независимости была довольно спокойная атмосфера. Силовики продолжали пропускать людей, проверяя сумки. Горожане приходили малыми группами — максимум по пять человек. Пришедшие на площадь распределились: кто-то пошел к Красному костелу, кто-то сел на лавочки. Обстановка не выглядела напряженной. Музыкант и ведущий Андрусь Такинданг ходит и предлагает собравшимся шоколадные конфеты.





18:20

На пр. Дзержинского у края тротуара возле БГМУ начала расти цепочка солидарности — около 100 человек. Встречаются как молодые люди, так и взрослые. Некоторые — в медицинских халатах, с бело-красно-белыми флагами. К цепочке примыкают случайные и не очень прохожие. За 10 минут она прибавила около 50 человек. Не похоже, чтобы люди собирались куда-либо выдвигаться. Позже к ним подъехали милиционеры, стали объявлять с помощью громкоговорителя: «Данная акция не санкционирована».











18:00

Проходы на подступах к площади Независимости охраняли силовики в полном обмундировании, в бронежилетах. Стояли как со стороны Главпочтамта, так и со стороны гостиницы «Минск». Медленно, но все же пропускали горожан в сторону площади. Периодически можно было заметить, как некоторых молодых людей останавливают, проверяют сумки. Эти данные нам подтвердил один из идущих на площадь людей. Он утверждал, что люди в форме осмотрели содержимое его рюкзака, обнаружили там бело-красно-белый флаг и забрали его.





17:50

Начались массовые задержания. Женщины (студентки и прохожие) пытались отбить мужчин и парней, однако силовики продолжали действовать довольно брутально. Людей заталкивали в бусики и увозили. Позже силовики стали захватывать людей прямо на территории учебного заведения. Стоит обратить внимание, что в Лицее БГУ учатся в том числе и несовершеннолетние. Говорят, во дворе учебного заведения были и выпускники.













17:40

Ближе к концу рабочего дня стало понятно, что задержаниями студентов у стадиона «Динамо» день не закончится. У Лицея БГУ выстроилась цепочка около 100 человек, виднелись бело-красно-белые флаги, слышались возгласы «Жыве Беларусь!». В какой-то момент в толпе раздалось «Прогуляемся, ребята», цепочка выстроилась в колонну и двинулась в сторону стадиона «Динамо». В скором времени на ул. Ульяновской появились микроавтобусы, из них вышли люди в масках. Толпа ушла во дворы, как минимум одного человека задержали. После люди в масках вернулись в бусы и уехали. Люди с флагами вернулись из дворов на улицу.













