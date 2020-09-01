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В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали

01.09.2020 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина сообщил о минировании школы. Информация не подтвердилась.

Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило анонимное сообщение из СШ №12. Неизвестный мужчина рассказал о том, что здание школы заминировано, сообщает МВД Беларуси.

В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали
Фото: МВД

Звонок поступил в 8:35. Сотрудники школы незамедлительно вызвали милицию. Здание школы было оцеплено. Сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. При тщательном обследовании всей территории школы, взрывного устройства не обнаружили.

В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали
Фото: МВД

Личность мужчины была установлена. 64-летнего местного жителя задержали. В данный момент в отношении него проводится проверка.

В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали
Фото: МВД

Как уточняет Министерство внутренних дел, праздничная линейка состоялась.  

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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина сообщил о минировании школы. Информация не подтвердилась. Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило анонимное сообщение из...
 
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