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В Бобруйске 1 сентября мужчина «заминировал» школу. Его задержали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина сообщил о минировании школы. Информация не подтвердилась.
Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило анонимное сообщение из СШ №12. Неизвестный мужчина рассказал о том, что здание школы заминировано,
Звонок поступил в 8:35. Сотрудники школы незамедлительно вызвали милицию. Здание школы было оцеплено. Сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. При тщательном обследовании всей территории школы, взрывного устройства не обнаружили.
Личность мужчины была установлена. 64-летнего местного жителя задержали. В данный момент в отношении него проводится проверка.
Как уточняет Министерство внутренних дел, праздничная линейка состоялась.
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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина сообщил о минировании школы. Информация не подтвердилась. Утром 1 сентября в ГУВД Бобруйска поступило анонимное сообщение из...
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