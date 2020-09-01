ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Тимирязева оторвавшееся от Ford колесо разбило автобус и два авто

01.09.2020 18:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оторвавшееся от автомобиля колесо разбило три транспортных средства в Минске, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось днем 1 сентября. По информации инспекторов, водитель Ford ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Саперов в направлении улицы Игнатенко в третьей полосе. Около дома № 60 от его автомобиля отвалилось колесо и оказалось на встречке, где врезалось в Kia. После этого оно влетело в автобус и в Audi.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечер 1 сентября: силовики в центре, попытки отбить протестующих заканчиваются неудачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика