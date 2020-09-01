На Тимирязева оторвавшееся от Ford колесо разбило автобус и два авто

Источник материала: Tut.by

Оторвавшееся от автомобиля колесо разбило три транспортных средства в Минске, сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось днем 1 сентября. По информации инспекторов, водитель Ford ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Саперов в направлении улицы Игнатенко в третьей полосе. Около дома № 60 от его автомобиля отвалилось колесо и оказалось на встречке, где врезалось в Kia. После этого оно влетело в автобус и в Audi.









В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.