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Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях

01.09.2020 18:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Негативный эффект для экономики, который может произойти в случае забастовок на белорусских предприятиях, становится поводом для обсуждения среди экспертов в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономисты сходятся во мнении, что такие действия несут в себе угрозу.  

Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ» (Россия):  
Позитивные вещи случаются планомерно и медленно, а негатив, как мы знаем, выплескивается неожиданно. То, что сейчас случилось, тоже, в общем-то, никто не ожидал. И ухудшится ли ситуация, и насколько она ухудшится, и когда это может случиться, предсказать крайне сложно. Тут диапазон прогнозов колоссальный. И хотелось бы, чтобы эта развязка была в позитивную сторону. Если связи с Россией будут сохранены, Беларусь восстановится достаточно быстро.  

Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):  
Люди хотят какого-то развития. И здесь они готовы даже обманываться, потому что им подсовывают весьма старые неолиберальные рецепты, говорят: вот, если сделать все по-честному, как советуют западные эксперты, экономисты, то все получится. Ничего не получится, можно разрушить экономику белорусскую, которая и так находится в непростом положении.  

Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (Россия):  
Проблема для Беларуси, если вдруг пойдет по какому-то неблагоприятному сценарию дальнейший политический процесс и связи с Россией будут уменьшаться. Для Беларуси это будет очень серьезная проблема. Вряд ли Евросоюз может компенсировать тот объем финансовый и объем импорта, который поставляет Россия. И главное – это топливные ресурсы. У Беларуси просто другого поставщика нет, а переориентироваться на другие страны – это сложный финансовый маневр.  

Люди в материале: Алексей Коренев, Василий Колташов, Георгий Остапкович

 
 
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