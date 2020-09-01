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Эксперты из России рассказали, к чему могут привести забастовки на белорусских предприятиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Негативный эффект для экономики, который может произойти в случае забастовок на белорусских предприятиях, становится поводом для обсуждения среди экспертов в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономисты сходятся во мнении, что такие действия несут в себе угрозу.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ» (Россия):
Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):
Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (Россия):
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Новости Беларуси. Негативный эффект для экономики, который может произойти в случае забастовок на белорусских предприятиях, становится поводом для обсуждения...
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