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Уличная мода. Самые необычные, яркие и шокирующие образы на шествиях по мнению стилиста

01.09.2020 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов.

— Белорусами восхищаются не напрасно. Даже на акции протестов люди одеваются как на праздник и продумывают детали образов. Как следствие мы имеем не безликую толпу, а мужчин и женщин разных возрастов, на которых интересно посмотреть.

Например, дамы охотно выбирают женственные образы. Цветовую гамму по-прежнему диктует повестка: белый и красный — главные трендовые цвета последних недель.


Фото: Вадим Замировский

Не забывают девушки и про аксессуары: цветы, флаги, плакаты и белый браслет.


Фото: Ольга Шукайло

Фото: Дарья Бурякина

Фото: Дарья Бурякина

А некоторые не боятся и шок-эффекта:


Фото: Дарья Бурякина

В толпе нередко можно встретить отечественных знаменитостей. Event-продюсер и солистка группы «DaVinci» Катерина Раецкая посетила акцию солидарности возле Университета Культуры. Для поддержки альма-матер девушка выбрала по-спортивному удобный образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от КАТЕРИНА РАЕЦКАЯ (@katyarayaa) 1 Сен 2020 в 4:30 PDT

Бизнесвумен и ведущая Юля Курьян-Костюкевич прогуливалась в районе Стелы в платье небесно-голубого цвета с бчб-флагом на плечах. Получился яркий и жизнерадостный образ.

Известный дизайнер Ольга Кардаш надела футболку из своей новой благотворительной коллекции.

Майки с логотипами заводов должны привлечь внимание к престижу профессии рабочего, а половина средств от продажи будет перечислена фонду солидарности.

Солисты NAVI BAND порадовали фанатов продуманным семейным образом. Красный комбинезон Ксюши отлично сочетается с алым свитером и белой рубашкой Артема.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NAVIBAND (@naviband) 30 Авг 2020 в 6:45 PDT

Ольга Никифорова (ведущая и блогер) выбирает для летних прогулок сочетание трендового белого жакета с мужского плеча и алого клатча.

Присылайте на обзор фотографии своих луков или ставьте в социальных сетях хештег #гордеевазецени. Вместе оценим новую уличную моду!

 
 
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Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов.
 
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