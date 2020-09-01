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Уличная мода. Самые необычные, яркие и шокирующие образы на шествиях по мнению стилиста
Источник материала: Tut.by
Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов.
— Белорусами восхищаются не напрасно. Даже на акции протестов люди одеваются как на праздник и продумывают детали образов. Как следствие мы имеем не безликую толпу, а мужчин и женщин разных возрастов, на которых интересно посмотреть.
Например, дамы охотно выбирают женственные образы. Цветовую гамму по-прежнему диктует повестка: белый и красный — главные трендовые цвета последних недель.
Не забывают девушки и про аксессуары: цветы, флаги, плакаты и белый браслет.
А некоторые не боятся и шок-эффекта:
В толпе нередко можно встретить отечественных знаменитостей. Event-продюсер и солистка группы «DaVinci» Катерина Раецкая посетила акцию солидарности возле Университета Культуры. Для поддержки альма-матер девушка выбрала по-спортивному удобный образ.
Бизнесвумен и ведущая Юля Курьян-Костюкевич прогуливалась в районе Стелы в платье небесно-голубого цвета с бчб-флагом на плечах. Получился яркий и жизнерадостный образ.
Известный дизайнер Ольга Кардаш надела футболку из своей новой благотворительной коллекции.
Майки с логотипами заводов должны привлечь внимание к престижу профессии рабочего, а половина средств от продажи будет перечислена фонду солидарности.
Солисты NAVI BAND порадовали фанатов продуманным семейным образом. Красный комбинезон Ксюши отлично сочетается с алым свитером и белой рубашкой Артема.
Ольга Никифорова (ведущая и блогер) выбирает для летних прогулок сочетание трендового белого жакета с мужского плеча и алого клатча.
Присылайте на обзор фотографии своих луков или ставьте в социальных сетях хештег #гордеевазецени. Вместе оценим новую уличную моду!
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Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов.
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