Уличная мода. Самые необычные, яркие и шокирующие образы на шествиях по мнению стилиста

Источник материала: Tut.by

Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу , фэшн-редактор LADY.TUT.BY , фэшн-редактор LADY.TUT.BY

— Белорусами восхищаются не напрасно. Даже на акции протестов люди одеваются как на праздник и продумывают детали образов. Как следствие мы имеем не безликую толпу, а мужчин и женщин разных возрастов, на которых интересно посмотреть.

Например, дамы охотно выбирают женственные образы. Цветовую гамму по-прежнему диктует повестка: белый и красный — главные трендовые цвета последних недель.



Фото: Вадим Замировский

Не забывают девушки и про аксессуары: цветы, флаги, плакаты и белый браслет.



Фото: Ольга Шукайло



Фото: Дарья Бурякина



Фото: Дарья Бурякина

А некоторые не боятся и шок-эффекта:



Фото: Дарья Бурякина

В толпе нередко можно встретить отечественных знаменитостей. Event-продюсер и солистка группы «DaVinci» Катерина Раецкая посетила акцию солидарности возле Университета Культуры. Для поддержки альма-матер девушка выбрала по-спортивному удобный образ.

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