ДФР заблокировал счет издателя Kyky.org и The Village

Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village.

«По всей видимости, это обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича», — указывает телеграм-канал «Кулуары КYKY» .

Mint Media была создана в 2013 году Дарьей Мински, Александром Василевичем и Александрой Романовой.