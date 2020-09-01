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ДФР заблокировал счет издателя Kyky.org и The Village
Источник материала: Навiны
Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village.
«По всей видимости, это обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича», — указывает телеграм-канал
Mint Media была создана в 2013 году Дарьей Мински, Александром Василевичем и Александрой Романовой.
Бизнесмен Александр Василевич, который также владеет владеет рекламным агентством Vondel / Hepta и галереей современного искусства «Ў»,
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Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village.
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