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ДФР заблокировал счет издателя Kyky.org и The Village

01.09.2020 19:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village.

«По всей видимости, это обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича», — указывает телеграм-канал «Кулуары КYKY».

Mint Media была создана в 2013 году Дарьей Мински, Александром Василевичем и Александрой Романовой.

Бизнесмен Александр Василевич, который также владеет владеет рекламным агентством Vondel / Hepta и галереей современного искусства «Ў», был задержан в конце августа.

 
 
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Заблокирован счет минской компании Mint Media, которая издает онлайн-журналы Kyky.org и The Village.
 
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