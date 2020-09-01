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Протест: покидает пост декан гуманитарного факультета ПГУ

01.09.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков заявил, что покидает свой пост из-за действий белорусских властей.


Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков. Фото psu.by

— Поскольку в настоящее время власть последовательно сужает пространство нравственного, эстетического, политического выбора, то я чувствую своей обязанностью его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета. С 1 сентября я вновь простой и свободный доцент, — написал он в facebook.

Также сообщение содержит фразу на итальянском «non voglio più servir»), которая в переводе означает «не хочу больше служить».

Денис Кондаков окончил Полоцкий государственный университет в 2002 году по специальности «Иностранные языки». После этого три года там же учился на аспирантуре по специальности «Литература народов стран зарубежья». В 2005 защитился в БГУ с диссертацией на тему «Творчество Эжена Ионеско в контексте идейно-художественных исканий европейской литературы ХХ века». С того же года Кондаков стал преподавать в Полоцком государственном университете. Проходил стажировки в Новой Сорбонне (Париж) и Ягеллонском университете (Краков).
 
 
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Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков заявил, что покидает свой пост из-за действий белорусских властей.
 
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