В Минске на ул. Тимирязева у «Форда» отлетело колесо и повредило две машины и автобус

ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса случилось днем 1 сентября в Минске на улице Тимирязева.





У внедорожника «Форд», который ехал в направлении улицы Игнатенко в крайней левой полосе, отсоединилось колесо, которое вылетело на встречную сторону и ударило автомобиль «Киа». Затем колесо отскочило на другую сторону движения и влетело в пассажирский автобус, после чего ударило автомобиль «Ауди», который двигался в этом же направлении.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, сообщает ГАИ Минска.



