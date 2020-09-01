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В Минске на ул. Тимирязева у «Форда» отлетело колесо и повредило две машины и автобус
Источник материала: Навiны
ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса случилось днем 1 сентября в Минске на улице Тимирязева.
У внедорожника «Форд», который ехал в направлении улицы Игнатенко в крайней левой полосе, отсоединилось колесо, которое вылетело на встречную сторону и ударило автомобиль «Киа». Затем колесо отскочило на другую сторону движения и влетело в пассажирский автобус, после чего ударило автомобиль «Ауди», который двигался в этом же направлении.
Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения,
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ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса случилось днем 1 сентября в Минске на улице Тимирязева.
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