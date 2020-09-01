«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учеников и педагогов Дещенского детского сада-средней школы с Днем знаний поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он передал учреждению сертификат на приобретение мультиборда. Это вторая интерактивная доска, которая будет задействована в учебном процессе.





В инновационном формате учреждение образования работает четвертый год. Председателю Минского облисполкома продемонстрировали возможности профильных классов аграрной направленности, а также познакомили с экспонатами музея картофеля. Экскурсии проводят сами школьники.





В этом сезоне школа-сад принимает более 300 учеников. 25 детей впервые сели за парты.





Наталья Черкас, директор Дещенского детского сада-средней школы:

К началу учебного года на 100 % учреждение образования обеспечено педагогическими кадрами, все учебные предметы будут вести специалисты. Пришел один молодой педагог – это учитель-дефектолог. На данный период у нас насчитывается семь молодых специалистов.

Очень радует то, что в прошлом году к нам пришел молодой специалист – выпускница нашего учреждения.





Мне очень понравилось линейка. И уроки – они вообще несложные.





Я очень волновался. Мне все тут понравилось.





Здесь очень красиво.





К учебному году в учреждении обновили классы. Закупили новую мебель и спортивный инвентарь. В следующем сезоне на территории школы появится памятник картофелю. Лучший макет выберут ученики и их родители.





А Руденскую вспомогательную школу-интернат, по доброй традиции, посетили представители Минского областного управления Департамента охраны. Здесь будут учиться 106 мальчиков и девочек.





Не обошлось и без подарков. Представители милицейского подразделения вручили сертификат на комплекты постельного белья.





Кроме того, перед мальчиками и девочками выступил милиционер-кинолог и его четвероногий напарник.