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«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

01.09.2020 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учеников и педагогов Дещенского детского сада-средней школы с Днем знаний поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он передал учреждению сертификат на приобретение мультиборда. Это вторая интерактивная доска, которая будет задействована в учебном процессе.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

В инновационном формате учреждение образования работает четвертый год. Председателю Минского облисполкома продемонстрировали возможности профильных классов аграрной направленности, а также познакомили с экспонатами музея картофеля. Экскурсии проводят сами школьники.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

В этом сезоне школа-сад принимает более 300 учеников. 25 детей впервые сели за парты.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Наталья Черкас, директор Дещенского детского сада-средней школы:
К началу учебного года на 100 % учреждение образования обеспечено педагогическими кадрами, все учебные предметы будут вести специалисты. Пришел один молодой педагог – это учитель-дефектолог. На данный период у нас насчитывается семь молодых специалистов.

Очень радует то, что в прошлом году к нам пришел молодой специалист – выпускница нашего учреждения.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Мне очень понравилось линейка. И уроки  они вообще несложные.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Я очень волновался. Мне все тут понравилось.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Здесь очень красиво.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

К учебному году в учреждении обновили классы. Закупили новую мебель и спортивный инвентарь. В следующем сезоне на территории школы появится памятник картофелю. Лучший макет выберут ученики и их родители.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

А Руденскую вспомогательную школу-интернат, по доброй традиции, посетили представители Минского областного управления Департамента охраны. Здесь будут учиться 106 мальчиков и девочек.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Не обошлось и без подарков. Представители милицейского подразделения вручили сертификат на комплекты постельного белья.

«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Кроме того, перед мальчиками и девочками выступил милиционер-кинолог и его четвероногий напарник.

Люди в материале: Александр Турчин, Наталья Черкас

 
 
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Новости Беларуси. Учеников и педагогов Дещенского детского сада-средней школы с Днем знаний поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в...
 
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