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Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

01.09.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ростислав Карабут – аграрий. В нашей стране он оказался по воле судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бежал от войны и разрухи. Откровения жителя Донецка, для которого Беларусь стала вторым домом.

Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

Ростислав Карабут, зоотехник:
Приехал я из Украины, из города Донецка. В 2014 году в Беларусь приехал мой товарищ со своей супругой. Они приехали из-за того, что там начались военные действия. И как-то мне говорит: «А приезжай к нам». Я так подумал, забрал собаку с собой и приехал в Беларусь.

Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

Занимаюсь заготовкой кормов, делаю правильный и сбалансированный корм для коров. Коллектив очень хороший, меня очень тепло, приятно встретили люди. То есть не было никаких вопросов из-за того, что ты из другой страны, зачем ты сюда приехал.

Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

Вот такой корм мы заготавливаем: тут содержится сенаж, силос, жом, сурепица и зеленые массы кукурузы. Я понимаю, что здесь можно работать, развиваться. Меня все устраивает и я планирую дальше здесь оставаться и работать. У нас на Украине коровники не такие большие. Один раз, когда учился, на практике был в коровнике. Но если взять этот коровник и тот, где я был, это небо и земля.

Житель Донецка уехал в Беларусь от войны: «Майдан – это трагедия. Из-за этого большинство городов пострадало»

Майдан – это трагедия. Люди хотели новую власть, хотели все поменять. Из-за этого большинство городов пострадало. Они просто остановились во всем. Мое отношение к той ситуации, которая сейчас происходит в стране… У меня нет времени просто на эти митинги, пикеты, которые сейчас происходят. Мне это неинтересно и не нужно. Я бы хотел пожелать всем белорусам мира, чтобы, не дай бог, не случилось так, как случилось на Украине. Процветания этой хорошей и доброй стране и всего самого наилучшего.

Люди в материале: Ростислав Карабут

 
 
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Новости Беларуси. Ростислав Карабут – аграрий. В нашей стране он оказался по воле судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бежал от войны и разрухи....
 
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