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Посмотрите на реакцию Макея, когда его попросили подписать петицию за новые выборы

01.09.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В день знаний в Минский государственный лингвистический университет пришел глава МИД Беларуси.

Видео: t.me/nashaniva

У входа Владимира Макея ждали девушки-студентки.
 
Они собирали подписи под петицией за проведение в Беларуси повторных президентских выборов. Обратились они за подписью и к Владимиру Владимировичу, который в свое время, кстати, окончил столичный «иняз».
Но диалога не получилось. 

Дипломат сел в служебную машину и уехал. Подпись под петицией он не оставил также.
 
Отказалась подписать бумагу и ректор ВУЗа Наталья Баранова, сославшись, в частности на то, что «что хотела она уже подписала».
 
 
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В день знаний в Минский государственный лингвистический университет пришел глава МИД Беларуси.
 
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