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Посмотрите на реакцию Макея, когда его попросили подписать петицию за новые выборы
Источник материала: Партизан
В день знаний в Минский государственный лингвистический университет пришел глава МИД Беларуси.
Видео: t.me/nashaniva
У входа Владимира Макея ждали девушки-студентки.
Они собирали подписи под петицией за проведение в Беларуси повторных президентских выборов. Обратились они за подписью и к Владимиру Владимировичу, который в свое время, кстати, окончил столичный «иняз».
Но диалога не получилось.
Дипломат сел в служебную машину и уехал. Подпись под петицией он не оставил также.
Отказалась подписать бумагу и ректор ВУЗа Наталья Баранова, сославшись, в частности на то, что «что хотела она уже подписала».
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В день знаний в Минский государственный лингвистический университет пришел глава МИД Беларуси.
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