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Стала известна причина обыска в доме у члена президиума КС Лилии Власовой
Источник материала: Навiны
В постановлении на обыск в доме у члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юриста Лилии Власовой причиной было указано расследование налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт».
«Официальные обвинения не предъявлены, но, вероятно, задержание связано с деятельностью Лилии Владимировны в рамках работы КС, собранного по инициативе Светланы Тихановской», — говорится в сообщении пресс-службы Совета.
Власова
Пресс-служба КС также отмечает, что старший сын Власовой Борис Власов является одним из основных учредителей фирм «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». «Обе фирмы существуют и работают не один десяток лет, неоднократно проходили налоговые и прочие проверки. Белорусско-французское совместное предприятие "Мерлинтур" — одна из старейших туристических фирм Беларуси, — говорится в сообщении. — Также от Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор "Мерлинтур" также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов».
По информации КС, Борис Власов «рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову», а также считает, что «такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса».
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В постановлении на обыск в доме у члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юриста Лилии Власовой причиной...
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