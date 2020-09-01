Стала известна причина обыска в доме у члена президиума КС Лилии Власовой

В постановлении на обыск в доме у члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юриста Лилии Власовой причиной было указано расследование налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт».

«Официальные обвинения не предъявлены, но, вероятно, задержание связано с деятельностью Лилии Владимировны в рамках работы КС, собранного по инициативе Светланы Тихановской», — говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Власова была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа, когда пришла к нотариусу по семейным делам, и увезена на допрос. «В 14.20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек, — сообщает КС. — Около 21.00 31 августа адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию Власову задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении».

Пресс-служба КС также отмечает, что старший сын Власовой Борис Власов является одним из основных учредителей фирм «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». «Обе фирмы существуют и работают не один десяток лет, неоднократно проходили налоговые и прочие проверки. Белорусско-французское совместное предприятие "Мерлинтур" — одна из старейших туристических фирм Беларуси, — говорится в сообщении. — Также от Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор "Мерлинтур" также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов».

По информации КС, Борис Власов «рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову», а также считает, что «такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса».