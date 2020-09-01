ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

01.09.2020 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фейковые новости о якобы бастующих белорусских предприятиях продолжают распространять отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября в сети появилось видео, якобы снятое в одном из цехов БелАЗа.

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

Съемка достаточно прерывистая. Разобрать, в какой именно части завода находится автор видео, сложно. Впрочем, руководство и рабочие предприятия опровергают информацию.

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

Сегодня все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Нет никаких предпосылок к изменению ситуации на заводе.

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Белорусский автомобильный завод» работает в штатном режиме. Все цеха работают на выполнение производственных заданий. Люди серьезные, ответственные, у нас еще большие обязательства есть перед нашими партнерами по поставкам техники, поэтому нарушение графика работы предприятия – это очень серьезно. Коллектив у нас очень ответственный, есть единичные люди, которые особенно из города приходят, они иногда бывают провоцируют такие вещи. Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет.

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

Белорусский автомобильный завод сейчас работает сразу по нескольким крупным контрактам. В частности, выполняются обязательства перед индийскими партнерами. Идут поставки и в другие страны, например, карьерные самосвалы БелАЗ будут работать в пустыне Гоби в Монголии.   

Люди в материале: Станислав Якубович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фейковые новости о якобы бастующих белорусских предприятиях продолжают распространять отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Что бы ни случилось, Беларусь будет проводить многовекторную политику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика