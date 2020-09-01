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Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фейковые новости о якобы бастующих белорусских предприятиях продолжают распространять отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября в сети появилось видео, якобы снятое в одном из цехов БелАЗа.
Съемка достаточно прерывистая. Разобрать, в какой именно части завода находится автор видео, сложно. Впрочем, руководство и рабочие предприятия опровергают информацию.
Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Белорусский автомобильный завод сейчас работает сразу по нескольким крупным контрактам. В частности, выполняются обязательства перед индийскими партнерами. Идут поставки и в другие страны, например, карьерные самосвалы БелАЗ будут работать в пустыне Гоби в Монголии.
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Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»
Новости Беларуси. Фейковые новости о якобы бастующих белорусских предприятиях продолжают распространять отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24...
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